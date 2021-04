Mlafitano: “Gattuso è insopportabile, 4 azzurri a Bergamo si lamentarono”

Malfitano su Gattuso

Il giornalista Mimmo Malfitano è intervenuto in diretta ai microfoni di Canale 8, dove ha raccontato un episodio accaduto a Bergamo in occasione della partita persa dal Napoli contro l’Atalanta. Ecco quanto dichiarato:

Io ho seguito il Napoli nel corso della partita tra l’Atalanta e gli azzurri. In occasione dell’ultima sconfitta dei partenopei, Gennaro Gattuso è stato un qualcosa di davvero incredibile. Io ero in tribuna stampa, eravamo alle spalle della panchina. Il mister ha urlato per 95 minuti. Sentire un allenatore gridare in quel modo per tutta la partita è stato un qualcosa di insopportabile. Vi dico anche che diversi calciatori, a un certo punto, non ce l’hanno fatta più, erano sfiniti, non riuscivano a sopportarlo più. Ben quattro calciatori, li ho visti con i miei occhi, hanno detto a Gattuso: ‘Basta mister'”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Moggi attacca Guardiola: “Critica il club ma è innamorato del suo stipendio”

Palmieri attacca la Juventus: “Prima piange poi offre 30 milioni a Donnarumma”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Genocidio armeno, Turchia convoca l’ambasciatore americano