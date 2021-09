Rimandato Di Lorenzo, il difensore non merita la sufficienza

Di Lorenzo bocciato, prestazione al di sotto della media, avrebbe dovuto fare di più.

Il Mattino sull’edizione odierna la tocca piano, bocciato anche Giovanni Di Lorenzo, che ha sfoggiato in campo contro il Leicester una prestazione al di sotto della media. Il voto del giornale è 5, ha favorito l’inserimento di Perez nel primo gol, stringendosi troppo così come ha fatto con Cambiaso a Genova: “Sembra che quello oramai sia tristemente il ‘gol alla Di Lorenzo’. Perché quando c’è da chiudere in diagonale non c’è mai”.

