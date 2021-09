Marchetti: “Insigne non si farà condizionare dal rinnovo, ci vorrà del tempo”

Marchetti torna sul rinnovo di Lorenzo Insigne

In diretta ai microfoni di Radio Marte è intervenuto il giornalista Luca Marchetti, il quale è tornato a parlare della vicenda legata al rinnovo di Lorenzo Insigne. Ecco quanto dichiarato:

“Non è facile né rapido ma d’altronde lo sapevamo. Credo che il miglior modo che possa esserci è per Insigne continuare a giocare come sta facendo, a me non sembra assolutamente condizionato. Questa è la risposta migliore che lui può dare a Napoli e al Napoli. Forse già chiacchiera con qualcuno ma non lo possiamo sapere. Immaginiamo che richieste possano esserci, l’importante è che non diventi un problema: finora non lo è stato, il giocatore non mi sembra condizionato.”

