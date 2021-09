Cristiano Ronaldo, repentino cambio casa a Manchester: per un particolare motivo

Cristiano Ronaldo, repentino cambio di casa a Manchester

Notizie calcio – Cristian Ronaldo repentino cambio di casa a Manchester. Il campione si è trasferito in Inghilterra, con tanto di famiglia al seguito, in un’abitazione da 23 acri di terreno, con sette posti letto e 6 milioni di sterline di costo. A quanto pare però, per Ronaldo sono sorti problemi a causa della presenza di numerose e rumorose pecore che che pascolano nei paraggi della sua abitazione. I continui belati, ogni mattina presto, hanno costretto CR7, la compagna Georgina Rodriguez e i loro quattro figli a trasferirsi ad appena una settimana di distanza: la nuova residenza del portoghese avrà sempre sette posti letto, ma vale la metà (3 milioni di sterline) ed è di proprietà di una ex stella del Manchester United. È quanto riporta il Sun.

