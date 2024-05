Napoli in contatto con l’entourage di Conte, frenata del Milan

Nicolò Schira ha riportato le ultime su Antonio Conte, che sarebbe corteggiato dal Napoli ma anche dal Milan.

Antonio Conte sarebbe nel mirino di Napoli e Milan. Se gli azzurri avrebbero già fatto delle mosse concrete per portare il tecnico salentino in maglia azzurra sul fronte rossonero tutto sembrerebbe fermo.

Le ultime notizie in merito alla situazione sono state riportate da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, attraverso il proprio account ufficiale.

“Anche negli ultimi giorni ci sono stati contatti tra il Napoli e l’entourage di Antonio Conte per cercar di trovare intesa economica e contrattuale. Sul fronte Milan (al di là del grande desiderio dei tifosi) tutto fermo: in via Aldo Rossi al momento non si sono fatti vivi.”