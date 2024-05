Mercato Napoli – Manna tenta il colpo dalla Juventus: fissate le cifre

Mercato Napoli, Manna tenta il colpo dalla Juventus

Mercato Napoli – Giovanni Manna è stato già scelto come nuovo Direttore Sportivo dei partenopei ed è già al lavoro in vista del mercato estivo, in cui il Napoli sarà tra i club più attivi sia in entrata che in uscita.

Sono diversi gli obiettivi nel mirino per rinforzare la rosa ed uno di questi potrebbe arrivare dalla Juventus.

Come raccolto da Marco Giordano per Spazioj.it, Manna sarebbe al lavoro per portare al Napoli l’esterno argentino, Matias Soulé. Il giocatore è di proprietà della Juventus, ma la sua permanenza nel club bianconero non è certa.

La Juventus vuole far cassa dai vari giovani per rinforzare il proprio organico, e per Soulé sarebbe anche già stata fissata la cifra per l’eventuale partenza. Difatti il club sarebbe disposto a far partire Soulé dinanzi ad un’offerta di 20 milioni di euro. Una cifra piuttosto irrisoria per il valore e la futuribilità del giocatore.

Manna starebbe già sondando il terreno per cercare di portare l’esterno argentino al Napoli. La cifra richiesta dalla Juventus per Soulé è abbordabile, e Manna sta seriamente pensando di affondare il colpo.

