De Maggio: “Se il Napoli non retrocede in Serie B: ecco a chi dobbiamo ringraziare”

De Maggio sull’andamento del Napoli in Serie A

Ultime notizie Napoli – Walter De Maggio ha parlato dell’andamento del Napoli in Serie A, a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue parole.

De Maggio:

“Se il Napoli non va in Serie B dobbiamo dire grazie a Rudi Garcia. Grazie, Rudi (canticchiando l’inno della Roma, ndr)… Perché l’andamento di Calzona e Mazzarri è sotto gli occhi di tutti. Non sto scherzando, dobbiamo ringraziare Rudi Garcia se non siamo in zona retrocessione”.

