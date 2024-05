La Gazzetta dello Sport – Kvara non è più incedibile: ADL lo saluterebbe per 130mln

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro di Khvicha Kvaratskhelia. Il contratto del giocatore è in scadenza nel 2027, ma poiché ci sono stati contatti con Psg e Barcellona, da parte del suo agente, il Napoli non lo considera più incedibile. ADL ha fissato la cifra, Kvara può lasciare la squadra per 120 o 130 milioni di euro. Se dovesse arrivare la cifra stabilita, in quel caso potrebbe definitivamente salutare. Nel caso contrario, si darà via alla trattativa per il rinnovo di contratto, aumentandogli notevolmente l’ingaggio.

