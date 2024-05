Corriere dello Sport – Non è tramontata la pista che porta a Conte: ma ADL frena

Secondo l’edizione odierna del quotidiano, Aurelio De Laurentiis, non avrebbe mai scartato la pista che porta ad Antonio Conte. Il nome dell’ex Inter è sempre nei suoi pensieri, ma il suo arrivo sottende investimenti corposi, che senza neanche Champions League ed Europa League, impongono lunghe riflessioni. La missione non è semplice, poiché bisognerebbe ragionare bene su bonus e basi fisse, riuscendo in qualche modo a raggiungere un accordo che possa accontentare tutti. Nonostante tutto, l’idea non è tramontata.

