Juventus, si va verso la restituzione dei 15 punti. Possibile solo una maxi multa

La Juventus attende oggi l’esito della sentenza del Collegio di Garanzia in merito all’inchiesta plusvalenze che ha portato alla penalizzazione di 15 punti in classifica, ma c’è stata già una prima fuga di notizie che anticipa la decisione. Come riportato in articolo pubblicato su Il Giornale a firma di Tony Demascelli, si va verso l’annulamento della penalizzazione che verrà commutata in multa. Ecco quanto riportato:

l Collegio di garanzia, a questo punto, può anche discostarsi dalle richieste della Procura generale (rigetto del ricorso e annullamento con rinvio) ed assumere una decisione diversa o più favorevole, in questo caso alla Juventus, oppure esprimere la conferma della sentenza ma, sempre relativamente a questo caso, dovrà motivare sulla insussistenza di quelle carenze avanzate dalla medesima procura generale e alle quali ha fatto cenno nel suo breve e spiazzante intervento il prefetto Taucer. La sentenza è prevista oggi ma sembra chiaro, al momento, come la Juventus abbia ricevuto una specie di assist per la propria posizione difensiva, anche se i legali avevano chiesto l’annullamento senza rinvio. In tal senso le voci di corridoio hanno riportato l’ipotesi che il collegio di garanzia possa accogliere la richiesta del club ma questo avrebbe conseguenze clamorose, provocando un terremoto nella giustizia sportiva che ha sconvolto il regolare svolgimento del campionato, con danni non solo per la Juve ma per tutte le altre squadre concorrenti a posizioni decisive per la classifica, dunque l’ammissione di un errore.”

In arrivo solo una multa

Un quadro già chiaro da tempo ma quasi evitato dai giudici. In ultima analisi l’eventuale accoglimento con annullamento senza rinvio si potrebbe collegare anche al filone relativo alla manovra stipendi. Le stesse voci riferiscono che una delle soluzioni più probabili sia il patteggiamento con una ammenda di 24 milioni di euro.”

