La Gazzetta dello Sport – Giuntoli a lavoro per l’erede di Zielinski: rinnovo complicato per il polacco.

L’edizione odierna del quotidiano ribalta le carte in tavola. Difatti, a differenza di quanto riferito nei mesi scorsi, l’esperienza di Piotr Zielinski al Napoli sarebbe in dirittura d’arrivo. A quanto pare, Cristiano Giuntoli sarebbe alla ricerca di un erede del polacco, in scadenza nel 2024, ma con una politica a suo sfavore. Il contenimento dei costi del club, porterebbe ad una contrazione dell’attuale ingaggio da 3,5 milioni netti, fuori dai parametri massimi imposti da De Laurentiis.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

La Juventus vuole Giuntoli per avviare la rifondazione, De Laurentiis pronto a blindare il ds

Cesari: “Mancato richiamo dal VAR, per sudditanza psicologica verso arbitro famoso”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

UFFICIALE – L’esito del ricorso della Juventus: i dettagli