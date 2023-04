Corriere del Mezzogiorno – Simeone, recupero lampo: potrebbe anticipare i tempi e rientrare con la Salernitana.

In casa Napoli sembra non esserci fine al peggio. Dopo la gara di Champions con il Milan, è aumentato il numero di infortunati nella rosa di Spalletti. Ad aggiungersi alla lista sono stati Rrahmani, Mario Rui e Politano. Tuttavia, arrivano buone notizie per Simeone: “Il Cholito Simeone potrebbe anticipare i tempi, ieri ha svolto lavoro individuale in campo e rientrare contro la Salernitana al Maradona sabato 29 aprile”.

Fonte foto: Flickr.com

