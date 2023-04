Il Napoli non riscatterà Ndombele, farà ritorno al Tottenham

Il Napoli ha deciso, niente riscatto per Ndombele

Il Napoli avrebbe deciso di non riscattare Tanguy Ndombele dal Tottenham, che di conseguenza a fine stagione tornerà a Londra. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista francese non ha convinto appieno la dirigenza azzurra che avrebbe deciso di non esercitare l’opzione a suo favore. Anche il prezzo fissato in estate di 30 milioni non facilita un suo eventuale riscatto, anche se nei mesi scorsi si era ipotizzato di chiedere uno sconto al Tottenham. Le prestazioni di Ndombele hanno però convinto il Napoli a desistere, con il francese che tornerà tra le fila degli Spurs.

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

