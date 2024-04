Canale 21 – Iannicelli: “Pioli? Bilancio straordinario col Milan! Bravissimo a gestire le pressioni”

Il giornalista Peppe Iannicelli, è intervenuto in diretta per parlare del papabile nuovo allenatore del Napoli: “Il bilancio di Pioli è straordinario, scudetto, semifinale Champions, qualificazioni in Champions…mica male. Poi Pioli è bravissimo a gestire le pressioni. Al Milan era sempre in bilico. Gasperini? Chi viene dall’Atalanta altrove non sempre ha fatto bene e lui già all’Inter ha clamorosamente fallito”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Retroscena Napoli, venerdì inizierà il ritiro

Napoli-Roma, vendita biglietti vietata ai residenti nel Lazio

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi