Retroscena Napoli, venerdì inizierà il ritiro

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport il Napoli andrà in ritiro a partire da venerdì.

In ritiro del Napoli potrebbe iniziare il prossimo venerdì, due giorni prima della sfida casalinga contro la Roma.

Il Corriere dello Sport ha riportato le ultime su tale situazione:

“Francesco Calzona, però, insegue ancora l’obiettivo delle coppe e non vuole passare per l’uomo che ha sigillato e suggellato la resa: non erano parole di circostanza, quelle pronunciate sabato sera nella sala stampa dello stadio Castellani. Ci crede, pretende che tutti lo facciano e soprattutto che continuino a farlo fino all’ultima briciola di speranza seguendo i suoi metodi: prima di assumere l’incarico di ct della Slovacchia è stato sempre un vice e il Napoli è la sua prima esperienza da allenatore titolare di un club, è vero, ma non per questo vuole essere ricordato come un professionista non all’altezza. Sia chiaro: non sarebbe accaduto comunque, per come ha provato a gestire una situazione compromessa in un ambiente già proiettato nel futuro e anche al netto dei suoi errori, ma giusto per sgomberare il campo da ogni equivoco ha tenuto a chiarire la sua legge. Con due postille: il Napoli andrà in ritiro da venerdì, due giorni prima della partita con la Roma; e se la situazione e l’atteggiamento non cambieranno già domenica, sarà lui a chiedere il ritiro prolungato paventato da De Laurentiis dopo Empoli, nel momento estremo di delusione e rabbia.”

