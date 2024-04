Corriere dello Sport – Retegui nel mirino del Napoli: può ereditare il posto di Osimhen

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul possibile erede di Osimhen. Il Napoli è alla ricerca di un valido sostituto e nella lista di Manna spunta un’alternativa meno pretenziosa: Mateo Retegui, il centravanti del Genoa e della Nazionale italiana. Il 24enne dalle mille risorse, ha collezionato 8 gol in 27 partite. la sua prima italiana – con l’Italia e in assoluto – andò in scena proprio al Maradona contro l’Inghilterra, il 23 marzo 2023. E fu subito amore (e gol).

