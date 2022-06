Napoli forte su Bernardeschi: c’è il piano per convincere il giocatore

Corriere dello Sport – Napoli forte su Bernardeschi: l’ingaggio con i parametri del Napoli e i bonus avvicinano il giocatore.

Federico Bernardeschi è un desiderio di De Laurentiis. Il Napoli è alle prese con la trattativa:

“La proposta per l’esterno juventino che il 30 giugno costerà nulla è in linea con i parametri del Napoli e in quel quadriennale – con opzione per il quinto anno – ci finirebbero immancabili bonus che aiuterebbero ad accontentare Bernardeschi, deciso a viversi la Champions League e da protagonista”.

