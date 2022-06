La Gazzetta dello Sport – ADL e Ramadani parleranno del futuro di Koulibaly: tre ipotesi per decidere.

Non è ancora chiaro il futuro di Kalidou Koulibaly. In queste ultime settimane il suo profilo è stato accostato più volte a diverse squadre. A giorni De Laurentiis incontrerà Fali Ramadani, per discutere del rinnovo:

“Resta ma senza rinnovare e va via a parametro zero fra un anno; il suo agente porta un’offerta intorno ai 40 milioni e il Napoli lo cede; accetta la proposta di rinnovo del club che dovrebbe essere di altri 4 anni a circa 4 milioni di euro netti più bonus”.

