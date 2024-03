Tuttosport – Zielinski, l’ultima contro l’Inter: Calzona riflette sul suo impiego

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulle sensazioni di Piotr Zielinski. Questa sarà la sua ultima gara da rivale dei nerazzurri, siccome il suo contratto è in scadenza, e a giugno vestirà la maglia dell’Inter. Piotr, però, vorrebbe dimostrare alla squadra di non essere ormai in vacanza e, soprattutto, la voglia di fare bene contro la sua prossima squadra.

Finora Zielinski, contro l’Inter, si è visto poco o nulla: 15 minuti nello 0-3 al Maradona il 3 dicembre, quando entrò in campo a partita ormai decisa. Durante la finale di Supercoppa, invece, il centrocampista rimase in panchina. Calzona dovrà quindi decidere se mandarlo in campo dall’inizio, o farlo subentrare a gara in corso.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

