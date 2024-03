La Gazzetta dello Sport – Osimhen in dubbio, Simeone potrebbe partire titolare

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulle condizioni di Victor Osimhen e sul suo papabile sostituto. Francesco Calzona ha già pensato a chi schierare al suo posto, ma non è ancora detta l’ultima. In mattinata sarà tutto più chiaro:

“Se Osimhen rientrerà nel gruppo che partirà per Milano, allora sarà regolarmente al centro dell’attacco. Viceversa, Calzona potrebbe addirittura ridare una maglia da titolare a Giovanni Simeone, per la prima volta dal suo avvento in panchina. Il Cholito è in vantaggio su Raspadori”. Per quanto riguarda Osimhen, il Napoli appare piuttosto tranquillo, considerando che al momento non sembra esserci nulla di particolarmente grave. Ciò che decreterà la decisione finale, saranno le sensazioni del giocatore.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

