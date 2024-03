FOTO – Quinto posto di un club italiano in Champions: la proiezione punti di Opta

Qinto posto di un club italiano in Champions, secondo la proiezione punti di Opta

C’è una buona notizia, che riguarda il ranking UEFA per l’ottenimento di un quinto posto di un club italiano nella prossima Champions League. L’Italia, grazie alla sfida Milan-Roma di Europa League si proietta già a 18.427 punti nel ranking UEFA 2023/24 ed è quindi ad un passo praticamente certo dall’avere la quinta squadra in Champions League.

Considerando la graduatoria e il derby tutto italiano, la classifica si può già considerare almeno così rivista (punti che potranno aumentare se Milan o Roma non pareggiassero in entrambe le partite) con l’Italia che è già virtualmente a 18.427 e che nella proiezione punti di Opta va verso i 20.000 (c’è anche la Fiorentina in Conference con un sorteggio mica male, col Viktoria Plzen). Secondo Opta, quindi, per l’Italia le probabilità del posto aggiuntivo in Champions sono al 96.9%, dopo il sorteggio odierno.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Report SSC Napoli in vista dell’Inter: piccolo infortunio per Osimhen

Sorteggio accoppiamenti quarti di Europa League: derby italiano

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB