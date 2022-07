Giuntoli su Fabian Ruiz: “Non abbiamo fatto offerte, lui si guarda intorno”

Cristiano Giuntoli ha rilasciato delle dichiarazioni sul centrocampista del Napoli Fabian Ruiz.

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha rilasciato alcune dichiarazioni su Fabian Ruiz nel corso di una conferenza stampa tenuta a Dimaro Folgarida.

“Con Fabian c’è un rapporto straordinario, parliamo con la sua agenzia, ancora non abbiamo fatto offerte. Lui si sta guardando intorno, noi aspettiamo se ci porterà qualcosa e valutiamo se accetteremo o faremo un’offerta importante come per Koulibaly. Non pensiamo ancora allo scenario di un mancato accordo.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Tosolini su Deulofeu: “Nessun ultimatum, vuole il Napoli. Incredibile cosa sta facendo in ritiro”

Olivera e Lozano in ritiro col Napoli entrambi reduci da infortuni: il risultato dei test fisici

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici