Spalletti su Politano: “La situazione attuale l’ha creata da solo”

Luciano Spalletti ha parlato della questione che riguarda Matteo Politano.

Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa durante il ritiro estivo della SSC Napoli. Tra i tanti argomenti trattati c’è anche la questione relativa a Matteo Politano, attaccante che quasi sicuramente avrà un futuro lontano dal club partenopeo.

Di seguito le sue parole sulla situazione attuale del giocatore:

“E’ una situazione che ha creato lui, per noi non c’è nessun problema. Politano se l’è creata da solo, questa cosa: noi non abbiamo fatto niente. In quale squadra non c’è confronto e non si viene messi in discussione? Bisogna vedere cosa ci dirà…”

