Auriemma: “Non capisco l’accanimento dei tifosi verso Garcia”

Il giornalista Raffaele Auriemma ha espresso la sua opinione sull’accanimento del tifosi azzurri nei confronti di Rudi Garcia.

Raffaele Auriemma è intervenuto ai microfoni di “Si Gonfi la Rete”, trasmissione in onda su “Tele A”, ed ha commentato l’atteggiamento attuale della maggior parte dei tifosi del Napoli nei confronti del tecnico Rudi Garcia.

Il giornalista non capirebbe il perché di tale reazione in quanto, sebbene a squadra non abbia lo stesso rendimento dello scorso anno, sta comunque migliorando rispetto l’inizio della stagione.

Ecco quanto dichiarato in merito:

“Le sconfitte casalinghe hanno molto indispettito i tifosi del Napoli. Da un lato possiamo dire che il pubblico è diventato troppo esigente in quanto l’accanimento nei confronti di Rudi Garcia mi lascia davvero di stucco. È vero che non sta facendo quello che ci si aspettava o avremmo voluto che facesse, ma è anche vero che questa squadra sta dando dei segnali di miglioramento.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Garcia: “Osimhen? Sarà pronto dopo la sosta, dobbiamo continuare a vincere”

UFFICIALE – Anguissa convocato dal Camerun, per 2 sfide valevoli per qualificazioni Mondiali

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni, la rivelazione: “Sì, Fedez a Sanremo mi ha ferito”