Napoli, il report dell’allenamento alla vigilia della Champions

La SSC Napoli ha reso noto il report dell’allenamento della squadra alla vigilia del match contro l’Union Berlino.

Manca un solo giorno al match di Champions League tra Napoli ed Union Berlino ed alla vigilia di quest’ultimo la squadra d Rudi Garcia ha effettuato la seduta quotidiana di allenamento.

Come di consueto la SSC Napoli ha riportato nel dettaglio quanto accaduto presso il Konami Training Center di Castel Volturno.

Ecco quanto si legge:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Union Berlino in programma domani allo Stadio Maradona per la quarta giornata di Champions League (ore 18.45). La squadra si è allenata sul campo 1 dove ha iniziato la sessione con torello e attivazione a secco. Successivamente il gruppo è stato impegnato in un lavoro di possesso palla e seduta tattica. Chiusura con serie di partitine a campo ridotto.”

