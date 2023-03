PSG: dubbi sulle condizioni di Skriniar, parigini anche su Kim

Il PSG mette gli occhi su Kim Min-Jae

In casa PSG crescono i dubbi sulle cindizioni dìfisiche di Milan Skriniar. Lo slovacco è affaetto da probelami alla schiena e secondo L’Equipe, i parigini nutrirebbero dubbi sul reparto arretrato per la prossima stagione. ragione per cui indifesa spunta anche il nome di Kim Min-Jae.

Fonte foto: Twitter @sscnapoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Brambati sul Napoli: “Champions? Occhio a dire è già in semifinale, può succedere di tutto”

Champions League – Biglietti Milan-Napoli, il resp. di TicketOne: “Niente vendita libera: vi dico”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici