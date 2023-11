Raspadori: “Un privilegio giocare la Champions col Napoli. Il Maradona un valore aggiunto”

Raspadori, l’intervista a Sky Sport, alla vigilia di Napoli-Union Berlino

Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli ha rilasciato un’intervista a Sky Sport alla vigilia della sfida contro l’Union Berlino:

Raspadori:

“Sicuramente è scontato dire che sia il sogno di ogni bambino giocare la Champions. Io ho la fortuna e il privilegio di poterlo fare con la maglia del Napoli che ti carica ancora di più”.

L’avranno capito tutti che il ruolo di Raspadori è quello di attaccante centrale?

“L’importante è che arrivino i risultati della squadra. Se poi sono nelle condizioni di esprimermi al meglio al centro o in un altro ruolo cambia poco. L’importante è la squadra”.

L’Union Berlino è in un’incredibile striscia negativa.

“Hanno delle difficoltà e dobbiamo cercare di iniziare con tanta intensità, per aumentare le loro difficoltà. Hanno bisogno di trovare fiducia nei primi minuti, noi dovremo metterli sotto da subito”.

Il Maradona è un problema per voi?

“Non credo, abbiamo fatto meno risultati rispetto a quelli in trasferta ma è un privilegio giocar in questo stadio con i nostri tifosi. È un valore aggiunto”.

Sentite di poter tornare a essere candidati a vincere?

“Siamo una squadra forte con giocatori forti con la testa sulle spalle. Vogliamo vincere tutte le partite, se la mentalità e la voglia è questa allora possiamo farlo”.

Quando ha capito che la sua carriera stava cambiando?

“L’avere continuità a Sassuolo mi ha fatto capire che posso essere un giocatore importante in Serie A, la Nazionale mi ha dato poi tanta autostima. Ho consapevolezza nei miei mezzi e voglio migliuorarmi ancora di più”.

