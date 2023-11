UFFICIALE – Anguissa convocato dal Camerun, per 2 sfide valevoli per qualificazioni Mondiali

Anguissa convocato dal Camerun per due sfide

Frank Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli, è stato convocato dal Camerun per le prossime due sfide valevoli per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Il Camerun di Anguissa scenderà in campo dalla prossima settimana contro Mauritius e Libia.

Di seguito l’elenco completo in foto:

