Empoli, Andreazzoli: “C’è un modo per fermare il Napoli”

Il tecnico dell’Empoli Aurelio Andreazzoli ha parlato brevemente del Napoli intervenendo ai microfoni di Sky Sport.

Aurelio Andreazzoli, tecnico dell’Empoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Frosinone e si è soffermato anche sul Napoli. Le due squadre si sfideranno domenica 12 ottobre alle ore 12:30.

Sulla sconfitta afferma:

“È andata così, siamo abituati a questa difficoltà di andare in gol. Ci alleniamo tanto ma non riusciamo a portare il risultato dove vorremmo, oggi certamente non ci siamo riusciti. Mi ha fatto piacere il finale di gara, abbiamo giocato con la voglia di recuperare il risultato, che ha premiato la squadra che ha fatto di più. La reazione alla fine dà soddisfazione, analizzando il risultato, che è pessimo.”

Di seguito le parole sul Napoli di Rudi Garcia:

“È normale che una squadra con le qualità del Napoli è difficile da affrontare. Noi dobbiamo crescere attraverso il lavoro, ma lo possiamo fare soltanto se rimettiamo a punto il motore della squadra, che al momento non può esprimere il massimo dei giri.”

