Napoli, non solo Emerson Palmieri: con il Chelsea potrebbe esserci un doppio accordo

Valter De Maggio ha affermato che il Napoli potrebbe avviare con il Chelsea un’altra trattativa oltre quella che riguarda Emerson Palmieri.

Il Napoli sta lavorando per l’acquisto di Emerson Palimieri dal Chelsea. Tuttavia ci potrebbe essere un altro accordo con il club inglese. A dichiarare ciò è Valter De Maggio durante la trasmissione Radio Gol, in onda su Kiss Kiss Napoli. Il giornalista e conduttore ha affermato che oltre ad Emerson Palmieri ci potrebbe essere una trattativa per Davide Zappacosta.

“Spalletti vorrà valutare il Napoli in estate, durante il ritiro a Dimaro-Folgarida che ci sarà dal 15 al 25 luglio. Il mercato dunque inizierà il 26 luglio. In prima fila c’è Emerson Palmieri, ma con il Chelsea si potrebbe trattare anche il prestito di Davide Zappacosta.”

