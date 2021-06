Mercato Napoli, per sostituire Fabian si tiene d’occhio De Katelaere

Charles De Katelaere è nella lista negli obiettivi di mercato del Napoli.

Il Napoli è alla ricerca di un giocatore adatto a sostituire Fabian Ruiz, il centrocampista azzurro nel mirino di molti club importanti. Il primo sostituto alla quale la Società ha pensato è Basic, ma oltre al giovane croato nel mirino della Società partenopea c’è anche Charles De Katelaere. Si tratta di un giocatore belga, centrocampista del Club Bruges.

A tal proposito la Gazzetta dello Sport scrive:

“L’alternativa a Fabian Ruiz potrebbe arrivare dal Belgio. Per tutta la stagione, Giuntoli ha seguito Charles De Katelaere, 20 anni, centrocampista del Bruges. Il giovane trequartista belga è un profilo che piace al d.s. napoletano, che sta valutando l’offerta da presentare al Bruges. Il suo cartellino costa intorno ai 15 milioni di euro, ma Giuntoli ne vorrebbe risparmiare qualcuno e tramutarlo in bonus. Bisognerà capire tuttavia come evolverà la questione Fabian Ruiz. Se dovesse essere ceduto per la cifra richiesta (60 milioni) allora ci sarebbe la copertura economica per concludere due operazioni: quella di De Katelaere, appunto, e quella di Toma Basic del Feyenoord.”

