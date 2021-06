Spalletti-Manolas, torna il sodalizio: il duo si ricongiunge

Luciano Spalletti ritrova Manolas al Napoli: sodalizio tra i due già ampiamente sperimentato.

Manolas e Spalletti si ritrovano al Napoli, dopo l’esperienza insieme alla Roma.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport esamina il rapporto tra i due: “Luciano Spalletti ridisegnerà il Napoli partendo da qualche vecchia conoscenza. Una in particolare: Manolas. Entrambi si conosco particolarmente bene, il rapporto tra i due, fatto anche di piccoli screzi, è stato già sperimentato bene in passato. Sodalizio che si rinnova per provare a rialzarsi prontamente dopo aver sbattuto contro un muro, proprio alla resa dei conti. E se queste sono le premesse (caratteriali) del nuovo tecnico, va da sé che il Napoli non possa che beneficiarne, con la prospettiva d’innalzare quel livello di “cattiveria” che con Gattuso s’era soltanto vista a sprazzi”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Junior Firpo verso il Milan, in passato era stato accostato anche al Napoli

Venerato: “Basic interesse forte, prima di acquistare il Napoli vuole vendere”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Willy: domani al via processo al branco di Colleferro