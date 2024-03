Napoli-Torino, emergenza a centrocampo per i granata

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si è soffermata su qualche scelta di Ivan Juric in merito a Napoli-Torino.

Dopo la vittoria contro la Juventus il Napoli di Francesco Calzona sfiderà il Torino di Ivan Juric il prossimo 8 marzo. Il tecnico della squadra ospite Ivan Juric sarebbe in emergenza per quanto riguarda il centrocampo, motivo per il quale potrebbe schierare in campo un duo inedito. Sono infatti tre i centrocampisti che non saranno a disposizione di Ivan Juric.

Ne parla La Gazzetta dello Sport:

“Emergenza in mezzo: il Toro di Napoli dovrà fare a meno di Ilic, Ricci e Tameze. E così al centro dell’emergenza si caleranno Linetty e Gineitis. Una coppia che Juric aveva schierato già a Lecce, però col supporto di Ricci, oscillante in quel match vittorioso…”