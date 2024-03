Il Giudice Sportivo multa Napoli e Juventus: il motivo

Dopo due giorni dalla sfida di campionato tra Napoli e Juventus è arrivata una multa nei confronti di entrambe le Società da parte del Giudice Sportivo.

La motivazione di tale decisione per il club partenopeo è la seguente:

“per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre fumogeni, un petardo e alcune bottigliette di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, per avere, inoltre, lanciato nel recinto di giuoco tre bottigliette in plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.”

mentre per il club bianconero si legge:

“per avere suoi sostenitori, al 36° del secondo tempo, lanciato un petardo nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.”

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, colpo di calciomercato per il futuro: nuovo direttore sportivo, prossime ore decisive

Napoli a rischio multa: violato il regolamento della Lega Serie A

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni, la rivelazione: “Sì, Fedez a Sanremo mi ha ferito”