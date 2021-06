Junior Firpo verso il Milan, in passato era stato accostato anche al Napoli

Milan, Junior Firpo in arrivo dal Barcellona

Come riportato dalla redazione di Sky Sport, il Milan è nuovamente interessato al terzino brasiliano del Barcellona Junior Firpo. I due club hanno ripreso i discorsi lasciati in sospeso a gennaio, anche se il club rossonero non ha mai smesso di pensare al giocatore verdeoro. Il Milan punta ad avere Firpo in prestito magari con un riscatto prefissato, mentre i catalani sono orientati per una cessione a titolo definitivo per monetizzare. Nella scorsa sessione di mercato, il nome di Junior Firpo era stato fortemente accostato al Napoli.

