Calciomercato, il Napoli offre 15 milioni al Chelsea per Emerson Palmieri

Calciomercato, c’è l’offerta del Napoli per Emerson Palmieri

Secondo a quanto riportato da calciomercato.it, ci sarebbe una prima offerta del Napoli per il terzino italo-brasiliano Emerson Palmieri. Il club azzurro avrebbe avanzato un’offerta al Chelsea da 15 milioni di euro, ma il club londinese ancora non ha deciso su cosa fare. Il nazionale italiano potrebbe essere inserito all’interno della trattativa per arrivare ad Hakimi, che sembrerebbe in uscita dall’Inter. Giuntoli potrebbe a breve fissare un incontro con gli intermediari, in modo da poter bruciare sul tempo la concorrenza.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE- Il dott. Enrico D’Andrea lascia il Napoli, lettera d’addi oattraverso i social

Fedele: “Rosa Napoli non mi entusiasma. Basic di medio livello. Sarri? Povera Lazio”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Biden revoca veto Trump su TikTok e WeChat ma ordina esame