Zoff su Meret: “Non mi soffermerei sull’errore contro il Bologna”

L’ex portiere Dino Zoff analizza l’errore di Alex Meret contro il Bologna; ne parla ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

Dino Zoff è intervenuto sul portiere azzurro Alex Meret nel corso della trasmissione “Radio Punto Nuovo Show”, in onda su Radio Punto Nuovo.

“Meret resta un portiere di altissimo livello ed all’altezza di un top club come il Napoli. Non mi soffermerei troppo sull’errore di ieri. Un tiro così, che batte davanti, ed una valutazione sbagliata può capitare. Va bene così, un errore quando vinci va considerato positivo e maestro di qualcosa. La fortuna è farli quando non incidono sul risultato finale, quindi non andiamo troppo pesanti su questo ragazzo. Meret è nel giro della Nazionale, non esageriamo.

In seguito Dino Zoff fa qualche considerazione su Kvicha Kvaratskhelia:

“Kvaratskhelia ha similitudini non solo con Best, ma anche con Meroni del Torino, ma piano. Se continua così può arrivare davvero in alto. Napoli candidata per lo Scudetto? Giocar bene e non vincere non serve a nulla nello sport, quindi deve provarci. Spalletti sta facendo benissimo e sta dimostrando di meritare di essere lì in alto. Il segreto è generale: tutte le componenti funzionano.”

