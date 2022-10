Il Napoli lavora anche per il rinnovo di Kvaratskhelia

Il Napoli starebbe preprando anche il rinnovo dell’attaccante georgiano Kvicha Kvaratskhelia; a renderlo noto è Calciomercato.it.

Il Napoli sarebbe interessato al rinnovo di Kvicha Kvaratskhelia. L’attaccante georgiano è arrivato soltanto quest’estate nel club partenopeo ma è subito entrato nel cuore dei tifosi. Non a caso il Napoli starebbe già lavorando alla trattativa.

Ecco quanto si legge su Calciomercato.it:

“Il Napoli sta già programmando un adeguamento dello stipendio di Kvaratskhelia. Al club azzurro lo stipendio lordo del georgiano pesa per una cifra vicina al milione e mezzo, sfruttando anche i benefici del Decreto Crescita. De Laurentiis non vuole avere problemi a fine stagione, vuole coccolarsi il suo campioncino ancora per diverso tempo e sta già provvedendo a pianificare un aumento contrattuale. Con un prolungamento di un ulteriore anno del contratto che potrebbe scattare a fine stagione per evitare gli inevitabili assalti.”

