Napoli, Di Lorenzo vorrebbe chiudere la carriera in azzurro

Il difensore del Napoli Giovanni Di Lorenzo avrebbe il desiderio di chiudere la sua carriera con la maglia azzurra.

Giovanni Di Lorenzo è l’attuale capitano del Napoli. Il difensore azzurro e della Nazionale italiana avrebbe il desiderio di concludere la sua carriera proprio all’interno del club partenopeo. Il quotidiano Repubblica ha parlato della sua situazione attuale, aggiungendo che presto potrebbe rinnovare il suo contratto con il Napoli.

“Il Napoli sta lavorando anche su altri fronti: è impostata da tempo la trattativa per Amir Rrahmani, diventato perno della difesa. Stesso discorso anche per il capitano Giovanni Di Lorenzo che non ha nascosto la sua intenzione di chiudere la carriera in azzurro. È diventato il capitano dopo l’addio di Insigne e ha fiducia sia di Luciano Spalletti che dei compagni di squadra.”

Fonte foto: Facebook, SSC Napoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Sconcerti: “Napoli può tentare la fuga: ogni volta che tocca palla è pericoloso”

Napoli-, Spalletti: “Differenza fatta nella ripresa”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Telefoni e droga ai detenuti per in soldi, preso il Garante