Tuttomercatoweb – Sconcerti: “Napoli può tentare la fuga: ogni volta che tocca palla è pericoloso”.

Mario Sconcerti ospite a Maracanà, in vista di Roma–Napoli, ha parlato della differenza tra le due squadre, esaltando le qualità degli azzurri, che ad oggi, appaiono essere nettamente migliori:

“Il Napoli può tentare la fuga? Ora c’è la Roma ma è nettamente la migliore in questo momento. Col Bologna, anche quando la partita ha avuto delle salite improvvise, non mi è mai sembrata in difficoltà. Era chiaro che stava per segnare. Ogni volta che prendeva il pallone diventava tanto pericoloso. In questo momento è una squadra quasi infermabile. Rende facile il difficile e ha giocatori che hanno un rendimento diverso, sembra non facciano fatica a a fare certe cose. E stanno prendendo un vantaggio importante”.

