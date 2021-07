Vezzali: “Chiesto di aprire gli stadi al 75% della capienza”

La richiesta della sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali

Valentina Vezzali, sottosegretaria allo sport, attraverso il suo account Twitter ufficiale, ha comunicato di aver chiesto l’apertura parziale degli stadi. Ecco il Tweet:

“Capienza del 75% per gli impianti sportivi all’aperto e del 50% per quelli al chiuso in zona bianca e, in zona gialla, aumentare gli attuali limiti massimi di 1000 persone all’aperto e 500 al chiuso. È questo ciò che ho chiesto alla cabina di regia prima di partire per Tokyo2020”.

