Covid-19, Serie A nel caos: dopo lo Spezia ora tocca all’Empoli

Anche il nostro campionato di Serie A deve fare i conti con il Covid-19, dopo il focolaio scoppiato nel ritiro dello Spezia ora è l’Empoli a rischiare. Il club toscano ha diramato un comunicato ufficiale, dove annuncia un caso sospetto di positività. Ecco quanto riportato:

“Empoli FC comunica che l’ultima serie di esami a cui è stato sottoposto il gruppo squadra ha evidenziato un caso di sospetta positività al Covid-19. La società azzurra ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore, con il tesserato che è stato isolato e posto in quarantena secondo le attuali direttive federali e ministeriali e con l’intero gruppo squadra che è stato sottoposto ad un ulteriore ciclo di tamponi molecolari. Empoli FC rende noto altresì che la seduta di allenamento programmata per questa mattina non si è svolta e l’allenamento del pomeriggio si svolgerà al Centro Sportivo di Monteboro in forma individuale nel rispetto nella normativa vigente”.

