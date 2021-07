Vaccino obbligatorio in Premier League: calciatori e staff entro il 1° ottobre

Vaccino obbligatorio in Premier League

Vaccino obbligatorio in Premier League, la FA ha fissato la data. In Premier League, è stato deciso che giocatori e staff devono aver ricevuto la doppia dose di vaccino.

L’organo massimo del calcio inglese ha stabilito che tutte le formazioni devono adempiere all’obbligo vaccinale entro il prossimo 1 ottobre. Per il momento solo due club hanno concluso l’iter completo.

