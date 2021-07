Coronavirus, il bollettino nazionale: 5.057 nuovi positivi e 15 decessi

Coronavirus, il bollettino nazionale

In merito all’emergenza Coronavirus in Italia, la Protezione Civile ha diffuso il nuovo bollettino nazionale relativo alle ultime 24 ore. In Italia i nuovi positivi sono 5.057, mentre ci sono stati 15 decessi. Ecco l’elenco completo dei dati odierni:

Attualmente positivi: 54.866

Deceduti: 127.920 (+15)

Dimessi/Guariti: 4.119.607 (+1.483)

Ricoverati: 1.392 (+38) di cui in Terapia Intensiva: 158 (+0)

Tamponi: 75.555.232 (+219.778)

Totale casi: 4.302.393 (+5.057, +0,12%)

