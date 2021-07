Alvino: “Inaugurazione del Maradona? Il Napoli voleva il pubblico, che errore del Comune”

Carlo Alvino sulla polemica tra il Comune e il Napoli

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha commentato la polemica tra il Comune e il club azzurro. Ecco quanto dichiarato:

“La volontà del Napoli era quella di fare, insieme al Comune, una manifestazione con lo stadio aperto al pubblico, per questo chiedeva più tempo per avere il pubblico. Il Comune è caduto in errore credendo che il dispositivo di Draghi per gli Europei potesse essere esteso anche a questa manifestazione, ma questa cosa nei fatti non è accaduta. Il Napoli è rimasto male. E’ un atto sacro per i tifosi quest’inaugurazione, mi dispiace che sia diventato motivo di querelle”.

