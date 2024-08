Campagna Abbonamenti Napoli, termina oggi la vendita libera

La SSC Napoli ha ricordato ai tifosi azzurri che oggi è l’ultimo giorno per prendere parte alla Campagna Abbonamenti.

La vendita libera per la Campagna Abbonamenti del Napoli per la prossima stagione scadrà tra poche ore, per la precisione alle 23:59 della giornata di oggi.

La SSC Napoli ha ricordato ai propri tifosi quanto segue:

“Ultime ore di vendita libera per la Campagna Abbonamenti 24/25 del Napoli!

Ricordiamo che la vendita si concluderà oggi alle ore 23:59. Affrettati per non perdere l’occasione di assicurarti il tuo posto al Maradona per la stagione sportiva 2024/25!

Reminder per gli Abbonati 24/25: Gli abbonati della stagione 24/25 hanno la possibilità di cedere l’utilizzo del loro abbonamento per tutte le partite (20) della stagione a un differente utilizzatore, purché quest’ultimo sia in possesso di una Fidelity Card della SSC Napoli e alle stesse condizioni tariffarie. SSC Napoli ricorda che il cambio utilizzatore potrà essere effettuato fino a 24 ore prima dell’evento.

Ripartiamo Con Te: ci vediamo al Maradona!”

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Genoa, Simeone nel mirino: il Napoli lo ha bloccato

Indiscrezione Gaetano, perché è saltato il trasferimento al Parma

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi