Corriere dello Sport – Genoa, Simeone nel mirino: il Napoli lo ha bloccato

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse del Genoa per Giovanni Simeone. L’azzurro è finito nel mirino del club, dopo la cessione di Mateo Retegui all’Atalanta. Il Napoli, però, per motivi di emergenza in avanti, e in vista dei prossimi impegni, ha momentaneamente bloccato l’uscita dell’argentino.

