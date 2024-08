Cajuste al Brantford, accordo trovato: si aspetta la firma

Il centrocampista del Napoli Jens Cajuste sarebbe vicinissimo al Brantford: tra le due parti sarebbe stato trovato il giusto accordo.

Jens Cajuste potrebbe a breve trasferirsi in Premier League, in particolare al Brantford. Secondo Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, si starebbero scrivendo i contratti dopo che le parti sarebbero riusciti a trovare l’accordo. Il tutto sarebbe dunque alla fase finale ed a breve potrebbe arrivare l’annuncio della firma.

Di seguito le parole del giornalista proprio ai microfoni di Sky Sport:

“Si stanno scrivendo i documenti con il Brentford per la cessione del centrocampista svedese. La trattativa è ormai in dirittura di arrivo: siamo entrati già nella fase in cui si stanno scrivendo i contratti con i legali. La formula sarà la seguente: il centrocampista Jens Cajuste approderà al Brentford in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza del club inglese.”

