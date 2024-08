Napoli, Mario Rui in uscita: un club spagnolo su di lui

Mario Rui sarebbe nel mirino di un club spagnolo, il terzino portoghese sembrerebbe sempre più distante dal Napoli.

Il terzino del Napoli Mario Rui avrebbe suscitato interesse in Spagna, in particolare del Valladolid. Il giocatore sarebbe dunque sempre più lontano dal club partenopeo, che starebbe aspettando la giusta offerta per cedere il portoghese.

Di seguito le parole de Il Mattino in merito alla vicenda:

“Offerte non gli mancano, ma per prenderlo chiedono al Napoli che partecipi al pagamento dell’ingaggio. Complicato trovare una soluzione in questi giorni, la sensazione è che si riaggregherà alla squadra a Castel Volturno e poi si attenderà che il mercato emetta qualche segnale.”

Il quotidiano campano si sofferma poi sulla presunta prossima cessione del club:

“Il Valladolid sarà il prossimo a essere ceduto. È probabile che in futuro farò qualcosa legato al settore calcio, ma cercherò di essere più responsabile d’ora in poi nei miei progetti. Intanto ho compiuto la mia missione, che era quella di risanare il club del Cruzeiro.”

