Napoli, Simeone potrebbe rimanere ed essere il vice di Lukaku

Giovanni Simeone potrebbe restare al Napoli e diventare il vice di Romelu Lukaku, ormai accostato al club azzurro da un po’ di tempo.

Emergono novità nei confronti dell’attaccante del Napoli Giovanni Simeone. Di recente si è parlato di un interesse da parte del Torino per l’argentino, che dal suo canto vorrebbe un maggiore spazio in mezzo al campo. L’edizione odierna del quotidiano Repubblica ha invece parlato di una possibile permanenza in azzurro. Giovanni Simeone potrebbe dunque restare al Napoli ed essere il vice di Romeru Lukaku. Il belga potrebbe a breve arrivare nel capoluogo campano.

Di seguito quanto si legge:

“Non è da escludere che possa rimanere e giocarsi le sue carte come vice Lukaku, ma intanto l’argentino è finito nel mirino del Genoa. Anche in questo caso, servirebbe un’offerta importante, il Napoli non prende in considerazione l’ipotesi del prestito per il Cholito.”

